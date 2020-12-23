Zurabişvili, "Tam da bu nedenle, Gürcistan'ın Kafkasya Platformu girişimine karşı ne pasif ne de ikincil olamayacağına derinden inanıyorum. Umarım 2021 bu konuda canlanmamızın yılı olur." dedi.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Zurabişvili'nin Kafkasya Platformu'na olumlu bakmasına tepki gösteren muhalefet partileri, bunun aslında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaptığı açıklamada belirttiği Altılı Platform olduğunu savundular.