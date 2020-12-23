Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 23.12.2020 17:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.12.2020 18:07
    ABONE OL

    Türkiye'ye yanaştı! Kafkasya'da yeni statüko kuruluyor

    Salome Zurabişvili, ülkesinin Kafkasya'da asırlar boyunca barıştırıcı rolü üstendiğini belirterek, Gürcistan tarafının  girişimine pasif kalmaması gerektiğini söyledi. Öte yandan Başkan 'ın bölge ülkelerine Altılı Platform teklifi en uygun model olarak görülüyor. Bu ülkeler Rusya-Türkiye--İran-Gürcistan eğer kabullenirse olacak.

    AA
    Gürcistan Türkiye'ye yanaştı...

    Kafkasya'da yeni düzen kuruluyor...

    Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, video konferans yöntemiyle düzenlenen 2020 Gürcistan Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonunun dış siyasette öncelikli olduğunu vurguladı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜRCİSTAN ATEŞKETEN MEMNUN

    Zurabişvili, 2020'de Kafkasya'da Gürcistan'ın iki komşu ülkesi Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ nedeniyle çatışmaların yaşandığını hatırlatarak taraflar arasında ateşkes imzalanmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

    AKTİF ARABULUCULUK İSTİYOR

    Ateşkes sağlanması sürecinde Gürcistan'ın aktif bir arabuluculuk yapmadığını ve bunun üzücü olduğunu belirten Zurabişvili, ülkesinin Kafkasya bölgesinde her zaman barıştırıcı rolünü üstlendiğini ve bu yönde daha aktif çalışmaları gerektiğini ifade etti.

    Zurabişvili, "Tam da bu nedenle, Gürcistan'ın Kafkasya Platformu girişimine karşı ne pasif ne de ikincil olamayacağına derinden inanıyorum. Umarım 2021 bu konuda canlanmamızın yılı olur." dedi.

    MUHALEFETTEN TEPKİ

    Zurabişvili'nin Kafkasya Platformu'na olumlu bakmasına tepki gösteren muhalefet partileri, bunun aslında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaptığı açıklamada belirttiği Altılı Platform olduğunu savundular.

    Muhalefet temsilcileri, Rusya'nın da yer alabileceği bir platformun Gürcistan için kabul edilmeyeceğini belirterek, Zurabişvili'yi ülkenin milli güvenlik çıkarlarına karşı çıkmakla suçladılar.

    ALTILI PLATFORM ÖNERİSİ

    Başkan Erdoğan, Bakü ziyaretinde Altılı Platform önerisine değinirken, şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Rusya-Türkiye-Azerbaycan-İran-Gürcistan eğer kabullenir, uyarlarsa Ermenistan da bu platformun içinde yer alabilir. Böylece altılı platformla bir bölgesel barışı tesis edelim, dendi. Şimdi bölgesel barışın bu bölgedeki ülkelere getireceği yükler vardı. Bu yüklerin altyapı, üstyapı, siyasi, bunun yanında diplomatik birçok yüklediği görevler vardı. Bugün de yine kardeşime söyledim. Eğer bu konuda olumlu adım atıldığı takdirde biz de kapalı olan kapılarımızı açarız. Yeter ki bu olumlu adımlar atılmış olsun. Biz de kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım diye bir derdimiz yok. Çünkü biz barışın güvercinleri olmak istiyoruz, barışın adımlarını yapmak istiyoruz. Bizim Ermenistan halkına bir kinimiz yok. Sıkıntı Ermenistan'ın yönetimiyledir. Benim ülkemde 100 bini aşkın Ermeni vatandaşım var."
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Gürcistan Türkiye'ye yanaştı! Kafkasya'da yeni statüko kuruluyor