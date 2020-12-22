Koronavirüs salgını başladığı günden bu yana dünyada 77 milyon vaka ve 2 milyona yakın ölüm ile dehşet saçmaya devam ediyor.
Her ne kadar koronavirüs salgını ile mücadele edilmeye çalışılsa da her gün gelen üzücü haberler salgının seyri konusunda endişe vermeyi sürdürüyor.
Koronavirüs salgını nerede başladı sorusunun cevabı olan Vuhan'daki Viroloji Laboratuvarı ile ilgili ise ilginç bir gelişme yaşandı.
Laboratuvar sorumlusu Prof. Shi Zhengli'den yanıt geldi. Zhengli, "Ziyarete açığız" dedi.
Zhengli, BBC'ye yaptığı açıklamada, iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamak adına her zaman ziyarete açık olduklarını ifade etti.
SARS HASTALIĞINI DA BULMUŞTU
2003'te 700 kişinin ölümüne neden SARS hastalığını bulan ve bu hastalığın kaynağı olabileceği söylenen yarasalar üzerinde çalışmalar yapan Shi, daha önce yeni koronavirüsün yüksek güvenlikli bu laboratuvardan yayıldığı iddialarını reddetmişti.
DSÖ'YE GİRİŞ İZNİ VERİLECEK Mİ?
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bir heyetin gelecek ay Vuhan'ı ziyaret etmesinin beklendiği ifade edildi.
Söz konusu ziyaret kapsamında DSÖ heyetine laboratuvara giriş izni verilip verilmeyeceğinin ise bilinmediği, ancak heyetin Vuhan'daki hayvan pazarını ziyaret etmelerinin planlandığı aktarıldı.
BASIN BÜROSU KAFALARI KARIŞTIRDI
Prof. Shi Zhengli'nin BBC'ye yaptığı "Ziyarete açığız" açıklamasına rağmen, Vuhan Viroloji Laboratuvarı'nın basın bürosundan yapılan açıklamada, Zhengli'nin açıklamalarının kişisel görüşlerini ifade ettiği, yanıtların kurum tarafından onaylanmadığı belirtildi.
VİRÜS NEREDEN ÇIKTI?
Koronavirüs salgınının Çin'deki hayvan pazarları kaynaklı çıktığı iddialarına ilişkin bir İngiliz bilim insanı tarafından şoke eden açıklama geldi.
İngiliz hayvan bilimci Dr. Peter Daszak, daha önce bu iddiaları "komplo teorisi" ve "tamamen zırvalık" diye nitelemişti.