Kalan diğer öğrencilerin ise soruşturmasının devam ettiğini dile getiren Yarbay Ophardt, "Uzaktan eğitim ve salgının beraberinde getirdiği zorluklara rağmen West Point'in ahlak kuralları ve karakter gelişim programı halen güçlü şekilde uygulanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kara Harp Okulunda en son 1976'da buna benzer bir kopya skandalı yaşanmış ve 153 askeri öğrenci elektrik mühendisliği dersinde kopya çektiği gerekçesiyle okuldan atılmıştı.