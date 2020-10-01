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    • 01.10.2020 20:59
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    raporladı! nda geçen yıl 498 asker etti

    ABD Savunma Bakanlığının () hazırladığı "Yıllık Raporu"na göre, 2019 yılında Amerikan Ordusuna mensup 498 asker intihar etti. Aynı zamanda, daki intihar sayısı ise 2018'de 136, 2017'de ise 133 olduğu kaydedildi.

    ABD ordusunda geçen yıl 498 asker intihar etti

    ABD Savunma Bakanlığının () hazırladığı "Yıllık Raporu"na göre, 2019 yılında Amerikan Ordusuna mensup 498 asker intihar etti.

    Raporda, intihar eden askerlerin 344'ünün muvazzaf, 154'ünün Rezerv ve dan olduğu bilgisine yer verildi. İntihar eden muvazzaf askerlerden 142'sinin Kara Kuvvetleri, 83'ünün Hava Kuvvetleri, 72'sinin Deniz Kuvvetleri, 47'sinin ise Deniz Piyadelerine bağlı olduğu kaydedildi. 2018 yılında ise 326 muvazzaf askerin intihar ettiğine işaret edilen raporda 2017'de ise bu sayının 287 olduğuna dikkat çekildi.

    ve Ulusal Muhafızlar arasındaki intihar oranının ise düştüğü belirtilen raporda, 2019 yılında 65'i Rezerv, 89'u Ulusal Muhafız olmak üzere 154 askerin intihar ettiği bilgisine yer verildi.

    Rezerv Kuvvetlerde 2018 yılında 81, 2017'de ise 93 asker intihar ederek hayatını kaybettiği ifade edildi

    Aynı zamanda, Ulusal Muhafızlardaki intihar sayısı ise 2018'de 136, 2017'de ise 133 olduğu kaydedildi.

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