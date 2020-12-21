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    ’de Pfizer/BioNTech aşısı uygulanan 4 sağlık çalışanı fenalaştı

    'nin Chicago eyaletinde Pfizer/BioNTech yeni tip koronavirüs aşısı uygulanan 4 sağlık çalışanı fenalaştı. Birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

    Uluslarar'aşı' panik
    Dünya, 'a karşı yürütülen aşı çalışmalarına kilitlendi. Pfizer/BioNTech ile Moderna aşılarına pek çok ülkede acil kullanım onayı verildi. Ancak aşı sonrası yaşanan görüntüler, herkesi panikletti!

    ABD'nin Chicago eyaletindeki Advocate Condell 'nde aşı yapılan dört sağlık çalışanı alerjik tepki gösterdi. Birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Aşılamaya ara verilirken Tıp Merkezi'nden konuyla ilgili "Yaşanan durum normal" açıklaması geldi!



    200 MİLYON DOZ İSTEDİ
    FDA, alerjsi olanları uyardı: BioNTech'in 2. dozunu olmayın.

    ABD, 200 milyon doz anlaşma yaptığı Moderna aşısının dağıtımına başladı. Paketlenen aşı dozları tırlara yüklenerek hastanelere ve diğer noktalara teslim etmek üzere yola çıktı.



    İŞTE YILIN KADINI
    Alman BioNTech şirketinin sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci, COVİD-19'a karşı aşı geliştirdi. 'nin önemli gazetelerinden , 2020'ye damga vuran kadınları listeledi. Bilim insanı Dr. Türeci de listeye girdi. Gazetede Türeci'nin mütevazi hayatına dikkat çekildi.
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    Haberler Dünya ABD’de Pfizer/BioNTech aşısı uygulanan 4 sağlık çalışanı fenalaştı