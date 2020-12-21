Dünya, COVİD-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarına kilitlendi. Pfizer/BioNTech ile Moderna aşılarına pek çok ülkede acil kullanım onayı verildi. Ancak aşı sonrası yaşanan görüntüler, herkesi panikletti!
ABD'nin Chicago eyaletindeki Advocate Condell Tıp Merkezi'nde aşı yapılan dört sağlık çalışanı alerjik tepki gösterdi. Birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Aşılamaya ara verilirken Tıp Merkezi'nden konuyla ilgili "Yaşanan durum normal" açıklaması geldi!
200 MİLYON DOZ İSTEDİ
FDA, alerjsi olanları uyardı: BioNTech'in 2. dozunu olmayın.
ABD, 200 milyon doz anlaşma yaptığı Moderna aşısının dağıtımına başladı. Paketlenen aşı dozları tırlara yüklenerek hastanelere ve diğer noktalara teslim etmek üzere yola çıktı.
İŞTE YILIN KADINI
Alman BioNTech şirketinin sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci, COVİD-19'a karşı aşı geliştirdi. İngiltere'nin önemli gazetelerinden Sunday Times, 2020'ye damga vuran kadınları listeledi. Bilim insanı Dr. Türeci de listeye girdi. Gazetede Türeci'nin mütevazi hayatına dikkat çekildi.
ABD'nin Chicago eyaletindeki Advocate Condell Tıp Merkezi'nde aşı yapılan dört sağlık çalışanı alerjik tepki gösterdi. Birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Aşılamaya ara verilirken Tıp Merkezi'nden konuyla ilgili "Yaşanan durum normal" açıklaması geldi!
200 MİLYON DOZ İSTEDİ
FDA, alerjsi olanları uyardı: BioNTech'in 2. dozunu olmayın.
ABD, 200 milyon doz anlaşma yaptığı Moderna aşısının dağıtımına başladı. Paketlenen aşı dozları tırlara yüklenerek hastanelere ve diğer noktalara teslim etmek üzere yola çıktı.
İŞTE YILIN KADINI
Alman BioNTech şirketinin sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci, COVİD-19'a karşı aşı geliştirdi. İngiltere'nin önemli gazetelerinden Sunday Times, 2020'ye damga vuran kadınları listeledi. Bilim insanı Dr. Türeci de listeye girdi. Gazetede Türeci'nin mütevazi hayatına dikkat çekildi.