Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 77 milyonu aştı

Bu ülkeyi 10 milyon 56 bin 162 ile Hindistan, 7 milyon 213 bin 155 ile Brezilya, 2 milyon 848 bin 377 ile Rusya, 2 milyon 473 bin 354 ile Fransa, 2 milyon 40 bin 147 ile İngiltere, 2 milyon 24 bin 601 ile Türkiye, 1 milyon 953 bin 185 ile İtalya, 1 milyon 817 bin 448 ile İspanya, 1 milyon 537 bin 169 ile Arjantin, 1 milyon 507 bin 258 ile Almanya, 1 milyon 496 bin 62 ile Kolombiya, 1 milyon 313 bin 675 ile Meksika, 1 milyon 202 bin 700 ile Polonya ve 1 milyon 158 bin 384 ile İran izliyor.