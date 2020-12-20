Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 77 milyonu aştı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 77 milyonu aştı.
Koronavirüs verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 77 milyon 1365'e yükseldi.
EN FAZLA VAKA ABD'DE GÖRÜLDÜ
ABD, 18 milyon 171 bin 677 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.
Bu ülkeyi 10 milyon 56 bin 162 ile Hindistan, 7 milyon 213 bin 155 ile Brezilya, 2 milyon 848 bin 377 ile Rusya, 2 milyon 473 bin 354 ile Fransa, 2 milyon 40 bin 147 ile İngiltere, 2 milyon 24 bin 601 ile Türkiye, 1 milyon 953 bin 185 ile İtalya, 1 milyon 817 bin 448 ile İspanya, 1 milyon 537 bin 169 ile Arjantin, 1 milyon 507 bin 258 ile Almanya, 1 milyon 496 bin 62 ile Kolombiya, 1 milyon 313 bin 675 ile Meksika, 1 milyon 202 bin 700 ile Polonya ve 1 milyon 158 bin 384 ile İran izliyor.
İYİLEŞENLERİN SAYISI
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 54 milyonu aştı.Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.
ABD'de 10 milyon 595 bin 929, Hindistan'da 9 milyon 605 bin 224, Brezilya'da 6 milyon 222 bin 764 ve Rusya'da 2 milyon 275 bin 657 kişi virüsü yenmeyi başardı.
Türkiye'de 20 Aralık itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 800 bin 286 kişi sağlığına kavuştu.
İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 362 bin 617'ye, Kolombiya'da 1 milyon 362 bin 543'e ulaştı.
Dünya genelinde 21 milyon 328 bin 878 kişi halen tedavi altında bulunuyor.
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.
Dünya genelindeki vaka sayısı 77 milyon 27 bin 654'e ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 697 bin 587 kişi hayatını kaybetti.