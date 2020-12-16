Enerji şirketleri olan Rus oligark Farkhad Akhmedov'dan, eski eşi Tatiana Akhmedova ile boşanma davası kapsamında 453 milyon sterlin ödemesi istendi. Londra Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada Farkhad Akhmedov'un oğlu Temur Ahmedov'un e-postaları incelendi. E-postaların birinde Temur Ahmedov'un "Babam eski Rus güzeli 37 yaşındaki Anna Adamova ile evlenmek istiyor. Annemden bir an önce boşanmak için bu yüksek parayı ödeyecek" cümlesi, davanın seyrini değiştirecek gibi. Farkhad Akhmedov ile Anna Adamova'nın bir tatil köyünde çekilmiş fotoğrafı da davada delil olarak gösterildi.

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