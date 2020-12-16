



BIDEN DUYURDU

Joe Biden yaptığı açıklamada "Pete Buttigieg bir vatansever ve ülke olarak en iyisini yapabileceğimizi söyleyen bir problem çözücü. Onu Ulaştırma Bakanı olarak aday gösteriyorum çünkü bu görev bir sürü kesişen zorluğu ve fırsatı içerisinde barındırıyor." dedi.



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