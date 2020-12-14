Amerika Birleşik Devletlerinde, 3 Kasım'da başlayan başkanlık seçimi artık resmiyet kazandı.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından Trump'ın kazandığını ilan etmesi ve sandıklar açılmaya devam ettikçe ibrenin Biden'a dönmesi sonucunda Trump seçimlerde hile yapıldığını iddia etmişti.
Haklarını sonuna kadar arayacaklarını duyuran Trump'ın çabaları sonuç vermedi.
Seçiciler Kurulu bugün 46. ABD Başkanı'nın Joe Biden olduğunu resmen onayladı.
YENİ BAŞKAN JOE BIDEN
Eyaletlerin yaptığı oylama sonrasında 2. aşama olarak öne çıkan Seçiciler Kurulu seçimlerine, delegeler, başkan ve başkan yardımcısı için oylarını kullandı. Oylamada, Seçiciler Kurulunda 306 delegesi bulunan Joe Biden'ın başkanlığının resmi olarak tescil edildi.
WASHINGTON'A GÖNDERİLECEK
Seçiciler Kurulu oylama sonuçları, eyalet valilerince onaylanarak başkent Washington'a gönderilecek. Söz konusu sonuçlar, 6 Ocak'ta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında yapılan bir Kongre oturumunda, tekrar onaylanmak üzere alınacak.
306 DELEGE İLE JOE BIDEN KAZANMIŞTI
Ülkede, 3 Kasım'da yapılan 46. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, 306 delegeyle Joe Biden kazanmış, ABD Başkanı Donald Trump ise 232 delegede kalmıştı.
ABD'deki başkanlık seçimlerinde "Seçiciler Kurulu" adı verilen sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege bulunuyor. Seçmenler, sandıkta doğrudan başkan adayına değil eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerine oy veriyor.
270 DELEGE YETİYOR
Eyalette en fazla oyu hangi parti alırsa, o partinin önceden belirlenen delegeleri daha sonra ABD'nin başkanı ve başkan yardımcısını resmen seçiyor. 538 sayısının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.
Eyaletin Kongre Üyeleri, kendi eyaletlerinin valilerinin gönderdiği Seçiciler Kurulu oylarını kabul etmezse, ABD Kongresinde yapılacak görüşme ve oylamayla o eyaletle ilgili karar alınacak.