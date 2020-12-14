270 DELEGE YETİYOR



Eyalette en fazla oyu hangi parti alırsa, o partinin önceden belirlenen delegeleri daha sonra ABD'nin başkanı ve başkan yardımcısını resmen seçiyor. 538 sayısının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.