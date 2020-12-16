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    • Dünya
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    • 16.12.2020 19:17
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    ’nin ’ye yönelik küstah yaptırım kararına 'dan sert tepki: "Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğiz"

    , 'nin 'ye yönelik yaptırım uygulamasından derin endişe duyduğunu açıkladı. tarafından yapılan açıklamada, İslamabad yönetiminin her zaman olduğu gibi bu ortak hedeflere ulaşma yolunda Türk halkı ve hükümetinin yanında olmaya devam edeceği kaydedildi.

    AA



    Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'ın prensip olarak herhangi bir ülkeye karşı tek taraflı zorlayıcı önlemlerin uygulanmasına karşı olduğu belirtildi.



    DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ
    Açıklamada, Pakistan'ın Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası barış ve istikrara yönelik paha biçilemez rolünü kabul ve takdir ettiği vurgulanırken İslamabad yönetiminin ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulaması konusunda "derin endişe" duyulduğuna dikkat çekildi.



    "TÜRKİYE'NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
    Pakistan halkı ve hükümetinin Türk halkı ve hükümetine ulusal güvenlik, barış ve refah arayışında güçlü desteğinin yinelendiği açıklamada, İslamabad yönetiminin her zaman olduğu gibi bu ortak hedeflere ulaşma yolunda Türk halkı ve hükümetinin yanında olmaya devam edeceği kaydedildi.
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    Haberler Dünya ABD’nin Türkiye’ye yönelik küstah yaptırım kararına Pakistan'dan sert tepki: "Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğiz"