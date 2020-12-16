



"TÜRKİYE'NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Pakistan halkı ve hükümetinin Türk halkı ve hükümetine ulusal güvenlik, barış ve refah arayışında güçlü desteğinin yinelendiği açıklamada, İslamabad yönetiminin her zaman olduğu gibi bu ortak hedeflere ulaşma yolunda Türk halkı ve hükümetinin yanında olmaya devam edeceği kaydedildi.

