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    • Dünya
    • 15.12.2020 18:21
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    • 15.12.2020 18:28
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    Worldometers 'deki son durumu paylaştı: Yeni tip salgınından ölenlerin sayısı 308 bin 91'e yükseldi

    Yeni tip salgınına dair verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, 'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1627 artarak 308 bin 91'e yükseldi. Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 617 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken en çok can kaybı 'ta görüldü.

    AA



    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 202 bin 427 artışla 16 milyon 943 bin 897'ye ulaştı.



    Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1627 artarak 308 bin 91'e çıktı.



    İyileşenlerin sayısı 9 milyon 878 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 223 milyon 186 bini aştı.



    KALİFORNİYA İLK SIRADA YER ALIYOR
    Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 617 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 500 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 134 binden fazla vakayla da Florida izliyor.



    NEW YORK'TA 35 BİN 707 KİŞİ ÖLDÜ
    Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 707 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 823 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.



    ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA TAKİP EDİYOR
    Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 912 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 929 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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