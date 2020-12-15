



Hastanelerde 2 bin 881'i yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 240 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1440 artışla 179 bin 87'ye ulaştı.

Öte yandan Fransa Başbakanı Jean Castex, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, Katoliklerin dini bayramı Noel'de COVID-19'un yayılmasını önlemek için öğrencilerin perşembe ve cuma günlerinin mümkünse okula gitmemesi gerektiğini belirtti.