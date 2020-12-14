VAKA SAYISI 16 MİLYON 741 BİN 470'E ULAŞTI

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 189 bin 836 artışla 16 milyon 741 bin 470'e ulaştı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 306 BİN 464'E ÇIKTI

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1376 artarak 306 bin 464'e çıktı.