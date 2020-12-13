ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımı konusunda tavsiyede bulunurken, Pfizer ve BioNTech'in aşısı bugün ülke içinde dağıtıma çıktı.