Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını başa mı döndü. Çin ve Güney Kore'de koronavirüs vakalarına raslanmasının ardından acil durum ilan edilerek yeni önlemler alınmaya başlanması dünyaya korku sardı.
POZİTİF VAKALAR ÇIKARSA DIŞARI ÇIKMAK YASAK
Çin'in metropol bölgesi ile kırsaldaki iki köyde vatandaşlara toplu test uygulanmasına karar verilirken, son 24 saatte Kovid-19 testi negatif çıkmayan vatandaşların şehirden ayrılmaları yasaklandı.
Güney Kore'de vakalardaki artış nedeniyle Devlet Başkanı Moon Jae-in önderliğinde acil durum toplantısı yapıldı.
Moon, salgında kritik bir dönemden geçildiğini belirterek, günlük vaka sayısının bu seviyede ilerlemesi halinde 3'ncü seviye tedbirlere geçileceğini ifade etti.
VATANDAŞLARIN YÜZDE 70'İNE AŞI YAPILACAK
Japonya, Afrika kıtasının başlıca giriş kapılarından Güney Afrika ile Kovid-19 salgını sonrası ticari ilişkilerini geliştirmekte mutabık kaldı.
Malezya hükümeti, Kovid-19 aşısı alımlarını artırarak vatandaşların yüzde 70'ini aşılamayı planladığını açıklarken, Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub da Ipoh eyaletine bağlı Kinta şehrinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına yarından itibaren son verileceğini duyurdu.
Kuveyt, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi.
AŞIYA 250 MİLYON DOLAR DESTEK
Pakistan Parlamento Ulusal Sağlık Hizmetleri Sekreteri Dr. Nauşin Hamid, Pakistan'ın aşı temininde kullanılmak üzere ayırdığı 150 milyon doların 250 milyon dolara çıkarıldığını belirtti.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımı konusunda tavsiyede bulunurken, Pfizer ve BioNTech'in aşısı bugün ülke içinde dağıtıma çıktı.
AVRUPA'DA KORONAVİRÜS SORUMSUZLUĞU
İngiltere'de en çok vakanın görüldüğü Başkent Londra'daki caddelerde eğlenmek için toplanan kalabalıklar, Kovid-19 önlemlerine uymuyor.
Başkentteki Regent, Oxford caddelerinde ve Piccadilly Meydanı'nda toplanan kalabalıkların ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasına rağmen kurallara uymadığı görüldü.