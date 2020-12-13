Son dakika haberi: İngiltere'de sokaklarda noel bahanesiyle ortaya çıkan kutlama görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi. Genç yaşlı binlerce İngiliz vatandaşın tüm sosyal mesafe kurallarını yok saydığı görüntüler yetkilileri alarma geçirse de inanılmaz tablo gece boyu devam etti. Avrupa'da sürekli düşüşlerin önü tedbirlere uymayanların salgında yeni pik dönemlerinin başlamasına neden olmaya devam ederken İngiltere'nin de benzer bir durumla karşı karşıya kalması devlet merciilerini zor durumda bıraktı.
SALGIN ENDİŞESİNİ UNUTTULAR!
İngiltere'nin birçok şehrinde kutlamalar için bir araya gelen insanlar, salgın endişesini bir kenara bırakmış görünüyor. Salgın oranının en yüksek olduğu şehirden korkutucu manzaralar…
TÜM TEDBİRLER YOK SAYILDI
İngilizler, dün gece Londra, Liverpool ve York sokaklarında kalabalık kutlama alanları oluşturarak kısıtlamaları yok saydı. İngiltere'de Covid-19 alanları, düşük risk, orta risk ve yüksek risk olarak 3 kademeye bölünmesinin ardından farklı kısıtlama kuralları uygulandı.
RİSK KADEMESİ UYGULAMASININ ARDINDAN...
2. kademe alanlarda insanların dışarıda buluşmasına izin verilmesi nedeniyle Liverpool, Londra ve York'taki kasabalarda büyük kalabalıklar kutlama için bir araya geldi. Bu alanlardaki kurallara göre insanlar "ana öğünler" sırasında buluşabiliyorlar. Fakat bu kalabalık kutlamalar, insanların sosyal mesafe ve salgın durumuna dair kontrolleri dikkate almadan eğlenmeye davam etmesine neden oldu.
3. KADEMEYE GEÇİLİRSE KUTLAMALAR GÜVENLİK GÜÇLERİYLE DURDURULACAK
Bu nedenle Londralılar haftaya 3. Kademeye geçmeyi bekliyor ve bu yüzden kutlamalar beklenenden erken durdurulabilir.
Bu hafta sonu ortaya çıkan kalabalık kutlama alanları nedeniyle Londra'ya daha fazla polis ekibi ve Covid-19 denetimcisi gönderildi.
"DAHA FAZLA TEDBİR ALINACAK"
Son dakika haberini duyuran Sadiq Khan, virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için başkentin ana caddelerine daha fazla "el, yüz ve mesafe" uyarıları ekleneceğini belirtti. Ülkedeki kademe oranları Çarşamba günü tekrar gözden geçirilmesinin ardından yeniden belirlenecek. Bulaşma oranının en yüksek oranda olduğu Londra'da ise 3. Kademe olan çok yüksek risk alanının genişletilmesi bekleniyor.