"DAHA FAZLA TEDBİR ALINACAK"

Son dakika haberini duyuran Sadiq Khan, virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için başkentin ana caddelerine daha fazla "el, yüz ve mesafe" uyarıları ekleneceğini belirtti. Ülkedeki kademe oranları Çarşamba günü tekrar gözden geçirilmesinin ardından yeniden belirlenecek. Bulaşma oranının en yüksek oranda olduğu Londra'da ise 3. Kademe olan çok yüksek risk alanının genişletilmesi bekleniyor.