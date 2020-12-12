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    • 12.12.2020 20:37
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    Son dakika: Ermenistan i ihlal etti! Karabağ’daki ateşkesi izlemekle görevli Kuvvetleri'nden ilk açıklama

    Son dakika haberi... ’daki i izlemekle görevli Kuvvetleri, ’nde ateşkesin ihlal edildiğini duyurdu. 'dan yapılan açıklamada Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ettiğini duyurulurken Rus Barış Gücü kuvvetleri taraflara ateşkese uyulması çağrısını yaptı.

    İHA
    Ermenistan ateşkesi ihlal etti

    Dağlık Karabağ'daki ateşkesi izlemekle görevli Rus Barış Gücü Kuvvetleri, Hadrut Bölgesi'nde ateşkesin ihlal edildiğini duyurdu.

    AZERBAYCAN: ERMENİSTAN İHLAL ETTİ
    Dağlık Karabağ'da 10 Kasım tarihinde ilan edilen ateşkes anlaşmasının ilk ihlali gerçekleşti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokatif eylemlerle ateşkesi ihlal ettiğini ve kendilerinin savunma tedbirleri aldığını duyururken, Rusya tarafından da açıklama geldi.

    RUS BARIŞ GÜCÜ KUVVETLERİ'NDEN AÇIKLAMA
    Rus Barış Gücü Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Rus Barış Kuvvetleri, Dağlık Karabağ topraklarında görevini yerine getirmeye devam ediyor. 23 gözlem noktasında Rus Barış Güçleri durumu gece gündüz izliyor. Hadrut Bölgesi'nde ateşkesin ihlal edildiği olay gerçekleşti. Bölgede otomatik silahlarla atışlar gözlendi. Taraflara doğrudan iletişim kanallarıyla ateşkes gözlemi için talep iletildi" denildi.

    Rusya, tarafından Dağlık Karabağ'da kurulan karakolların görüntüleri:

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