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    • Dünya
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    • 12.12.2020 09:38
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    SON DAKİKA: Dünyayı bu ölümü konuşuyor: 'da muhalif gazeteci idam edildi

    Son dakika haberine göre, 'da rejim muhalifi Amednews haber sitesinin editörü hakkında verilen idam cezası infaz edildi. , haziran ayında, Zem'i "yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla idama mahkum etmişti.

    AA
    İran'da dünyayı şoke eden idam!

    'da rejim muhalifi Amednews haber sitesinin editörü hakkında verilen idam cezası infaz edildi.

    İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, gazeteci Zem, nin verdiği kararın Yüksek Mahkeme tarafından onanmasının ardından bu sabah idam edildi.

    Açılımı, "bilinçlendirme, mücadele, demokrasi" olan Amednews, 2015'te sosyal paylaşım uygulaması Telegram üzerinden faaliyete başladı. Rejim muhalifi haberlerle öne çıkan ve kısa sürede 1 milyondan fazla takipçiye ulaşan hesap, yaklaşık 2 yıl sonra kapatıldı.

    Ruhullah Zem editörlüğündeki haber sitesi daha sonra yayınlarına Sedaimardom (Halkın sesi) ismiyle devam etti.

    Zem'in "devrim karşıtı faaliyetler yürüttüğü" gerekçesiyle Ekim 2019'da gözaltına alındığı ve İran'a getirildiği açıklanmıştı.

    Devrim Mahkemesi, haziran ayında, Zem'i "yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla idama mahkum etmişti.


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