



DAYAN TÜRKİYE

Prof. Dr. Ateş Kara, 'Her şey yolunda giderse, Temmuz'da maskeli hayattan kurtulacağımızı' açıkladı.



Türkiye'de Coronavirüs vakaları, çok arttı. Her gün 200'ün üzerinde insan hayatını kaybetmeye başladı. Umudumuz aşıya bağlandı. Tünelin ucunda ışığın göründüğünü belirten Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ne zaman normal hayata döneceğimizi açıkladı: Nisanmayıs ayına kadar nüfusun yüzde 60'ının aşılanması halinde rahatlamayacağız. Bu oran yüzde 70-80'lere gelmesi durumunda ise normale dönüş çok kolay olacak. Temmuz ayı gibi de maskesiz sokağa çıkmak mümkün hale gelecek.