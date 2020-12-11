İlk aşıyı İngilizler uyguladı. Yılbaşından itibaren yeni bir yöntem kullanacaklarını da açıkladı.
Pfizer-Biontech, Moderna ve Oxford/Astra-Zeneca aşıları karıştırılacak. Daha güçlü bağışıklık kazanılacak.
1 - PFIZER/BIONTECH
2 - MODERNA
3 - OXFORD/ASTRA-ZENECA
KOKTEYL AŞI GELİYOR
İngiltere'de üst düzey sağlık yetkilileri, Pfizer/BioNTech, Moderna ve Oxford/ AstraZeneca aşılarına ait dozların gelecek yıldan itibaren karıştırarak uygulanacağını açıkladı. Kokteyl aşının daha uzun süre koruyucu olduğu belirtildi.
DAYAN TÜRKİYE
Prof. Dr. Ateş Kara, 'Her şey yolunda giderse, Temmuz'da maskeli hayattan kurtulacağımızı' açıkladı.
Türkiye'de Coronavirüs vakaları, çok arttı. Her gün 200'ün üzerinde insan hayatını kaybetmeye başladı. Umudumuz aşıya bağlandı. Tünelin ucunda ışığın göründüğünü belirten Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ne zaman normal hayata döneceğimizi açıkladı: Nisanmayıs ayına kadar nüfusun yüzde 60'ının aşılanması halinde rahatlamayacağız. Bu oran yüzde 70-80'lere gelmesi durumunda ise normale dönüş çok kolay olacak. Temmuz ayı gibi de maskesiz sokağa çıkmak mümkün hale gelecek.
TOPLAM VAKA: 1 MİLYON 748 BİN 567
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart'tan itibaren 1 milyon 748 bin 567 kişinin Corona'ya yakalandığını açıkladı.
COVID İLACINA GERİ ÖDEME
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Covid 19 tedavisinde kullanılan bütün ilaçları geri ödeme listesine aldık. Karşıladığımız ödemeler 4,4 milyar liraya ulaştı" dedi.
BAHÇELİ AŞI OLACAK
MHP lideri Devlet Bahçeli, kararını verdi: Çin aşısını olacağım.
İTALYAN COVİD!
İtalya'da bir çocuğun 2019 Kasım ayındaki sürüntüsüne test yapıldı. Covid-19 olduğu ortaya çıktı.
İtalya'da 2019 yılı Kasım ayı sonlarında 4 yaşındaki bir çocuktan alınan örneğe Milano Üniversitesi'nden Prof. Elisabetta Tanzi ve Prof. Antonella Amendola test yaptı. O zaman kızamık teşhisi konulan çocuktan alınan ve hastane laboratuvarında eksi 80 derecede 1 yıl saklanan sürüntü örneğine, 7 gün önce yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Herkes şaşırdı.
AH BİR NEFES ALSAM
Eskişehir'de görev yapan hemşire Dilahan Daldaban, genç olmasına rağmen Covid- 19'u çok ağır yaşadı. Tedavi sürecini anlattı: 42 derece ateşle 4-5 gün hiç yataktan kalkamadan yattım. Oksijenin, nefes almanın, dışarıda rahatça dolaşmanın ne kadar önemli olduğunu bu süreçte gördüm.
'BİLL'İMSEL DESTEK
Bill Gates, eşi Melinda ile birlikte kurduğu Gates Vakfı üzerinden Coronavirüs'e karşı çabalara ek yardım yapacak. Vakıf, virüsle mücadelede "düşük maliyetli, daha kolay tedavi ve aşıların geliştirilmesini desteklemek" amacıyla 250 milyon dolar daha bağışlayacağını açıkladı...
İKİ HAFTA İKİ ACI
Aydın Çine Belediyesi'nde çalışan Mustafa Tatlıbaş (50), Coronavirüse yakalanarak hastanede tedaviye alındı. Ancak müdahalelere rağmen 28 Kasım'da hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünün 14 gün geçmesinin ardından baba Özcan Tatlıbaş (85) da Covid'e yakalanarak yaşamını yitirdi.
CEYHAN'DAN İYİ HABER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, canlı yayında rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Ceyhan, durumunu anlattı: Mide kanaması geçirdim, şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla...
VİRÜS KURBANI
Aydın'da bir profesör daha virüsten hayatını kaybetti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu, 60 gün önce tedavi altına alındı. 66 yaşındaki Koyuncu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
MERSİN GİDER TERSİNE
Mersin'de virüs vakaları, yüzde yüz artışa geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yatak doluluk oranının yüzde 58,1, yoğun bakımın yüzde 77,5, solunum cihazı doluluk oranının ise yüzde 39,4'e çıktığını bildirdi. Riskin devam ettiğini söyledi. Ancak alınan önlemler ve yapılan sıkı denetimlere karşın henüz artışın önüne geçilemedi. Vatandaşlar, kuralları hiçe saymaya devam etti.