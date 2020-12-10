Ülkede, Kaliforniya eyaleti 1 milyon 454 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bunu 1 milyon 396 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 83 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

New York ise, Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 235 ile ilk sırada yer alırken, 772 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.