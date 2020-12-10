Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 10.12.2020 18:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.12.2020 19:02
    ABONE OL

    'de son 24 saatin rakamları korkuttu! 3 bin 374 kişi öldü...

    Son dakika haberi... 'de açıklanan son rakamları ürküttü. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 238 bin 332 artışla 15 milyon 833 bin 752'ye ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 3 bin 374 artarak 296 bin 885'e yükseldi.

    AA
    ABD'de korkutan rakamlar!

    ABD'de açıklanan son koronavirüs rakamları ürküttü.

    ÖLÜ SAYISI 24 SAATTE 3 BİN 374 ARTTI
    ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 374 artarak 296 bin 885'e yükseldi.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 238 bin 332 artışla 15 milyon 833 bin 752'ye ulaştı.

    Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 374 artarak 296 bin 885'e çıktı.

    İYİLEŞENLERİN SAYISI 9 MİLYONU AŞTI
    İyileşenlerin sayısı, 9 milyon 233 bini geçerken, toplam test sayısı 213 milyon 172 bini aştı.

    Ülkede, Kaliforniya eyaleti 1 milyon 454 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bunu 1 milyon 396 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 83 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

    New York ise, Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 235 ile ilk sırada yer alırken, 772 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

    Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 775 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 730 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya ABD'de son 24 saatin koronavirüs rakamları korkuttu! 3 bin 374 kişi öldü...