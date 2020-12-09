Olay, geçen 13 Kasım'da Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Bir iş yerinin tuvaletine, gelen E.K. adlı kadın, 3 günlük kız bebeğini bırakıp, kaçtı. İş yeri personelince bulunan bebek, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Sağlık durumu iyi olan bebek bir süre Çarşamba Devlet Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde gözlem altında tutuldu.