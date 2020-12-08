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    • 08.12.2020 23:17
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    • 08.12.2020 23:22
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    'da ölümü şok etkisi yaratmıştı! Nükleer fizikçi inde flaş gelişme

    askeri tepesindeki isim olan nükleer fizikçi aracıyla korumalar eşliğinde seyehat ederken e uğramış ve yaşamını yitirmişti. Mahabadi'nin ölümü İran'da şok etkisi yaratırken, yetkililerden açıklamalar peş peşe gelmişti. Bugün ise Mahabadi suikastinde flaş gelişme yaşandı. İran Meclis Başkanı'nın Emir Abdullahiyan, bazı faillerin yakalandığını açıkladı.

    İHA

    İran askeri nükleer programının tepesindeki isim olan nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi aracıyla korumalar eşliğinde seyehat ederken suikaste uğramış ve yaşamını yitirmişti. Mahabadi'nin ölümü İran'da şok etkisi yaratırken, yetkililerden açıklamalar peş peşe gelmişti.

    Bugün ise Mahabadi suikastinde flaş gelişme yaşandı. İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bazı faillerin yakalandığını açıkladı.

    CANLI YAYINDA DUYURDU


    İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi suikastının faillerine yönelik operasyonlara ilişkin son bilgileri verdi.

    Abdullahiyan, Suikastı gerçekleştirenlerin terör grubundan bazı üyelerin güvenlik güçlerince tespit edildiğini belirterek, yapılan operasyon ile yakalandığını açıkladı. Abdullahiyan, operasyona ve faillerin yakalanmasına ilişkin detayların yetkililer tarafından paylaşılacağını söyledi.

    YAPAY ZEKA İLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ


    İranlı fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Fahrizade suikastına ilişkin paylaşılan ilk ayrıntılarda, saldırının uydudan online kontrol edilen ve bir aracın üzerine montelenmiş makinalı tüfekle gerçekleştirildiği ve saldırıda insan faktörü olmadığı açıklanmıştı.
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    Haberler Dünya İran'da ölümü şok etkisi yaratmıştı! Nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi suikastinde flaş gelişme