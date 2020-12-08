Abdullahiyan, Suikastı gerçekleştirenlerin terör grubundan bazı üyelerin güvenlik güçlerince tespit edildiğini belirterek, yapılan operasyon ile yakalandığını açıkladı. Abdullahiyan, operasyona ve faillerin yakalanmasına ilişkin detayların yetkililer tarafından paylaşılacağını söyledi.