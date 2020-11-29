Nitekim 2015 yılında İran'ın Batı ve Rusya ile imzaladığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sonra geri çekildiği nükleer anlaşmanın imzalanmasında da etkin olmuştu. Bu nedenle İran'ın nükleer programına şüpheyle yaklaşanların kara listesinin ilk sırasında yer alıyordu. ABD ve BM'nin de yaptırım listesindeydi.