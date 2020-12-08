ABD Bağdat Büyükelçiliği diplomatik personel sayısının bir süreliğine azaltılacağını söyleyen Schenker, büyükelçiliğe düzenlenen roketli saldırıların protestocuları öldürenler tarafından gerçekleştirildiğini kaydederek, "ABD Büyükelçiliğine ve askeri üslerine yapılan saldırılar Irak'ın egemenliğine yapılmış sayılıyor" şeklinde konuştu.

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