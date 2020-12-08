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    • 08.12.2020 21:44
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    • 08.12.2020 21:55
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    , Büyükelçiliği’ni kapatmayacağını duyurdu

    yönetimi, ’ta gelecek Haziran ayında yapılması planlanan leri desteklediğini ve Büyükelçiliğini kapatmayacağını açıkladı.

    İHA
    ABD'den Irak kararı

    Irak'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı'nın Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Yardımcısı David Schenker, başkent Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada Irak'ta gelecek Haziran ayında yapılması planlanan erken seçimlere ülkesinin destek vereceğini söyledi.

    ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin kapatılacağına ilişkin çıkan söylentileri yalanlayan Schenker, ülkesinin Irak ile imzaladığı ikili anlaşmaya bağlı kaldığını belirterek, büyükelçilikteki ana personel ile Irak güvenlik güçlerine danışmanlık yapan askerlerin de görevlerine devam edeceklerini vurguladı.

    ABD Bağdat Büyükelçiliği diplomatik personel sayısının bir süreliğine azaltılacağını söyleyen Schenker, büyükelçiliğe düzenlenen roketli saldırıların protestocuları öldürenler tarafından gerçekleştirildiğini kaydederek, "ABD Büyükelçiliğine ve askeri üslerine yapılan saldırılar Irak'ın egemenliğine yapılmış sayılıyor" şeklinde konuştu.

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