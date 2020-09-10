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    • 10.09.2020 23:22
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    Başkanı duyurdu: ABD'nin ve 'daki asker sayısı düşecek

    Son dakika... Başkanı , kısa sürede ABD'nin 'taki asker sayısını 2 bine, 'daki asker sayısını da 4 bine düşüreceklerini açıkladı.

    ABD'den flaş Irak ve Afganistan kararı

    Son dakika... Başkanı , kısa sürede ABD'nin 'taki asker sayısını 2 bine, 'daki asker sayısını da 4 bine düşüreceklerini açıkladı.

    ASKERLERİ HEDEF ALDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
    Askerlerin çekilmesi kararı, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde Trump'ın savaşta hayatını kaybetmiş ABD askerlerine karşı küçümseyici ifadeler kullandığı iddiasına yer veren haberleri izlemişti.

    The Atlantic gazetesinde 3 Eylül'de çıkan haberde, Başkan Trump'ın Avrupa'da hayatını kaybeden toprağa verilmiş ABD askerlerine "zavallılar" dediği iddia edilmişti.

    Bilindiği gibi Trump'ın Irak ve Afganistan'daki askerleri azaltma kararı seçim vaatlerinden biriydi. Bu karar, Trump'ın ABD'yi bitmeyen savaşlardan çekeceği sözünde duracağı konusunda seçmenleri ikna edebilir.

    Halihazırda ABD'nin Irak'ta yaklaşık 5,200 askeri bulunuyor. Afganistan'da ise yaklaşık 8,600 asker bulunuyor.

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