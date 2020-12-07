



Biden iktidara gelince nasıl bir İran politikası uygulamayı planlıyor?

Biden İran ile bir uzlaşma yapmak için 2015 yılında yapılan anlaşmaya ek maddeler getirecektir. Çünkü İran'ın eli çok zayıfladı. Ekonomik sıkıntılar yaşamakta. Biden'in politikasında sadece şekilsel farklılıklar olacaktır. Özünde farklılık olamaz. İran tarafı mevcut Nükleer Anlaşma'nın yapılması ile iç kamuoyunda bunu kullanarak diğer anlaşmaları yapmak isteyecektir.



ALİ DEĞERMENCİ / NASIL OLUYOR?