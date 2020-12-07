İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkanı Hakkı Uygur ile ABD seçimleri ve İran'la ilişkilerini konuştuk...
Biden seçimler sırasında ve seçim sonrasında 'İran Nükleer Anlaşmaya uyar ise yaptırımlar kalkabilir' açıklamasını yapmıştı.
Yeni yönetim İran ile bir anlaşma yapabilir mi?
Böyle bir anlaşma olabilir, çok da mümkün gözüküyor. Biden bunu seçim kampanyalarında dediği gibi, Trump'ın 4 yıllık iktidarında da bunları dile getirdi.
İran tarafında durum nasıl?
Hamaney yönetimindeki devletin çelik çekirdeğini oluşturan devletin asli unsuru, Amerika ile bu konularda müzakereye yanaşmıyorlar. Ne nükleer ne de bölgesel konularda bir müzakere yapılmasını doğru bulmuyor.
Ambargoların devam etmesi ve pandemi sürecini de yaşayan İran'ın ekonomik durumu nasıl?
İran'ın ekonomik olarak durumu çok kötü. 2018-19'da yüzde 15'ten fazla küçüldü. Dolar bugün 35.000 tümen'e kadar çıktı.
Biden iktidara gelince nasıl bir İran politikası uygulamayı planlıyor?
Biden İran ile bir uzlaşma yapmak için 2015 yılında yapılan anlaşmaya ek maddeler getirecektir. Çünkü İran'ın eli çok zayıfladı. Ekonomik sıkıntılar yaşamakta. Biden'in politikasında sadece şekilsel farklılıklar olacaktır. Özünde farklılık olamaz. İran tarafı mevcut Nükleer Anlaşma'nın yapılması ile iç kamuoyunda bunu kullanarak diğer anlaşmaları yapmak isteyecektir.
ALİ DEĞERMENCİ / NASIL OLUYOR?