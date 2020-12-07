Interpol ve Europol sahte coronavirüs aşısı konusunda dünyayı ikaz etti

Interpol'den sonra Avrupa Polis Örgütü Europol de harekete geçti. Sahte coronavirüs aşısı konusunda dünyayı ikaz etti:
Üretilen aşı miktarı az. Bazı sahtekarlar şimdiden olmayan ilaç ve aşıları internette satıyorlar.
Aşı piyasaya çıktıktan sonra dünyada suç patlaması yaşanacak. Bu da halk sağlığı açısından büyük risk oluşturacak.
UĞUR HOCA HİNDİSTAN'A AÇILIYOR
Pfizer-Biontech şirketleri, Uğur Şahin'in aşısının satış ve dağıtımı için Hindistan'a başvurdu.
HİNDİSTAN'DAN ONAY İSTEDİ
Pfizer-Biontech'in, COVİD-19 aşısı yüzde 95 başarı gösterdi. ABD'li ilaç firması Pfizer, aşının Hindistan'da acil kullanımı için izin istedi. Hindistan Genel İlaç Denetleyicisi'nden izin isteyen ilk ilaç firması oldu.
ECZANELERDE SATILACAK
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Ruhsat alan aşıların eczanelerde satışına izin verilecek.
'AŞI'RABİLİRLER
Dünya, Coronavirüs salgınını bitirecek aşı çalışmalarına kilitlendi. Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/Astrazeneca ile Sinovac aşıları, virüse karşı başarı gösterdi. Ülkeler, aşılardan yeterli miktarda temin etmek için yarışa girdi. Sahtekarlar ise şu anda dünyada sınırlı sayıda üretilen aşılar için harekete geçti.
Interpol ile Avrupa Polis Birliği Örgütü Europol'den kritik uyarı geldi. Dolandırıcıların yeni hedefinin aşı olduğunu söyledi. İnternet sitelerinde virüse karşı sahte aşının satılabileceği belirtildi. Açıklamada, sahte aşıların etkisiz ya da toksik olmaları nedeniyle halk sağlığı açısından büyük bir risk oluşturduğuna da yer verildi.
SALI GÜNÜ BAŞLIYOR
Vaka sayılarının hızla arttığı İngiltere, aşı tedarikine hız verdi. Pfizer/ BioNTech aşısının Salı günü 50 hastanede vatandaşlara uygulanacağı belirtildi.
Çin menşeili Coronavirüs aşısı Sinovac
ANTİKOR OLUŞTU
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Çin Sinovac aşısına gönüllü oldum. Antikor oluştu. Arkadaşlarım hastalandı, ben enfeksiyon geçirmedim. Aksilik olmazsa Haziran ayı ile normalleşebiliriz" dedi. (İSA TATLICAN)
2 HAFTA TEST EDİLECEK
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi. "Bizim için aşının menşei değil etkinliği ve güvenilirliği önemlidir. İthal edilen aşılar ülkeye girdikten sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda test edilecek. Eğer uygunluk görülürse erken kullanım onayı verilecek. Bu test işlemi yaklaşık 2 hafta devam edecek" dedi.