Interpol ve Europol sahte coronavirüs aşısı konusunda dünyayı ikaz etti





'AŞI'RABİLİRLER

Dünya, Coronavirüs salgınını bitirecek aşı çalışmalarına kilitlendi. Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/Astrazeneca ile Sinovac aşıları, virüse karşı başarı gösterdi. Ülkeler, aşılardan yeterli miktarda temin etmek için yarışa girdi. Sahtekarlar ise şu anda dünyada sınırlı sayıda üretilen aşılar için harekete geçti.



Interpol ile Avrupa Polis Birliği Örgütü Europol'den kritik uyarı geldi. Dolandırıcıların yeni hedefinin aşı olduğunu söyledi. İnternet sitelerinde virüse karşı sahte aşının satılabileceği belirtildi. Açıklamada, sahte aşıların etkisiz ya da toksik olmaları nedeniyle halk sağlığı açısından büyük bir risk oluşturduğuna da yer verildi.