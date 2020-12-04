"BU BİR ROMAN DEĞİL GERÇEK"

Venezuelalı lider ABD diplomatının gönderdiği mesajda, "Maduro'dan boşanırsan, yurt dışına seyahat edeceksin ve sana tüm desteği vereceğiz Cilia" denildiğini ifade ederek, "Bu bir roman değil. Gerçek bu" dedi.