Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan ABD'ye şok suçlama geldi.
Maduro, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD Venezuela Özel Temsilcisinin eşi Cilia Flores'e boşanma karşılığında Amerikan yönetiminin 'kayıtsız şartsız desteğini' teklif ettiğini söyledi.
BOŞANMASI İÇİN KAYITSIZ ŞARTSIZ DESTEK
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sanal olarak düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisinin, eşi Cilia Flores'e Maduro'dan boşanması karşılığında Amerikan yönetiminin kayıtsız şartsız desteğini teklif ettiğini belirtti.
Maduro, "Elçileri aracılığıyla Donald Trump ile her zaman bir ilişkimiz oldu" dedi ve ABD diplomatının Cilia'ya Maduro'dan boşanmasını 'öneren' bir mesaj gönderdiğini de sözlerine ekledi.