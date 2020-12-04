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    • 04.12.2020 22:40
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    Devlet Başkanı Maduro'dan bomba iddia: eşime benden boşanması için teklif yaptı

    Devlet Başkanı 'dan 'ye şok suçlama geldi. Maduro, ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisinin, eşi 'e Maduro’dan boşanması karşılığında Amerikan yönetiminin kayıtsız şartsız desteğini teklif ettiğini belirtti.

    ABD eşime benden boşanması için teklif yaptı

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan ABD'ye şok suçlama geldi.

    Maduro, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD Venezuela Özel Temsilcisinin eşi Cilia Flores'e boşanma karşılığında Amerikan yönetiminin 'kayıtsız şartsız desteğini' teklif ettiğini söyledi.

    BOŞANMASI İÇİN KAYITSIZ ŞARTSIZ DESTEK
    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sanal olarak düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisinin, eşi Cilia Flores'e Maduro'dan boşanması karşılığında Amerikan yönetiminin kayıtsız şartsız desteğini teklif ettiğini belirtti.

    Maduro, "Elçileri aracılığıyla Donald Trump ile her zaman bir ilişkimiz oldu" dedi ve ABD diplomatının Cilia'ya Maduro'dan boşanmasını 'öneren' bir mesaj gönderdiğini de sözlerine ekledi.

    "BU BİR ROMAN DEĞİL GERÇEK"
    Venezuelalı lider ABD diplomatının gönderdiği mesajda, "Maduro'dan boşanırsan, yurt dışına seyahat edeceksin ve sana tüm desteği vereceğiz Cilia" denildiğini ifade ederek, "Bu bir roman değil. Gerçek bu" dedi.
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