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    • Dünya
    • 03.12.2020 13:07
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    • 03.12.2020 13:14
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    kaçırdığı paralarla 'de imparatorluk kurdu!

    ’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri , ’nin Libya ordusuna verdiği destekle büyük hezimete uğrayıp ülkeden kaçmıştı. Hafter'in kaçırdığı paralarla 'de, aralarında nin de bulunduğu milyonlarca dolar değerinde mal varlığı edindiği ortaya çıktı.

    DHA

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya'da 1980'lerde Kaddafi'yi devirmek için yürütülen çalışmalara liderlik eden Hafter, başarılı olamayınca ABD'ye kaçtı.

    Burada 20 yıl boyunca yaşayan Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Hafter'in, ABD'de milyonlarca dolarlık mal varlığı edindiği belirlendi. BM tarafından tanınan Libya'nın meşru hükümeti Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne başkaldıran Hafter'in Libya'dan kaçırdığı paralarla ABD'nin Virginia eyaletinde 17 mülk satın aldığı, mülklerin tamamının kendi adına kayıtlı olduğu belirtildi.

    Mal varlıkları arasında Great Falls'ta 2,5 milyon dolar değerinde 5 bin 600 metrekarelik bir ev, Falls Church'ta bir apartman dairesi ve bir çiftlik evi bulunan Hafter'in bu mülklerden birini alabilmek için 8 milyon dolar nakit ödeme yaptığı ifade edildi.

    AT ÇİFTLİĞİ SATIN ALDI
    Libya halkını sözde kurtarma mücadelesi verdiği dönem içinde Temmuz 2020'de Boyce'da 700 bin dolarlık at çiftliği satın alan Hafter'in, burada yetiştirilen safkan Arap atlarını, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen uluslararası yarışlarda koşturduğu öğrenildi.

    Libyalı yetkililer, çocuk, kadın demeden masum yüzlerce kişiyi öldüren Hafter'in sadece savaş suçu işlemediğini aynı zamanda yasal olmayan yollardan mal varlığı edindiğini belirterek, bu iki suçun da hesabının sorulacağını kaydettiler.
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