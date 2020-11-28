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    • 29.11.2020 00:15
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    'nin gerilettiği darbeci Hafter Bingazi'ye yeniden paralı asker sevketti

    ile imzalanan anlaşmalardan sonra ’nin Doğu Akdeniz ve Libya’da attığı adımlar çok net sonuçlar doğurdu. Dengeler lehimize gelişmeye devam ederken, Libya’nın Bingazi’deki 'ndan bir kaynağın ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı lider darbeci 'in 'den Bingazi'ye yeni paralı asker getireceğini belirtti.

    AJANSLAR
    Darbeci Hafter eceline susadı

    Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında savaşmak üzere Bingazi'ye Suriye'den paralı asker getirdiği ifade edildi. Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'nda görevli bir personelin iddasına yer veren Libya medyası, Suriye'den getirilecek olan paralı askerlerin yarın Suriye menşei havayolu şirketi Cham Wings Havayolları ile geleceğini ifade etti. Birleşmiş Milletler uzmanlar komitesinin raporunda Cham Wings Şirketi, 2019 yılında yüzlerce Suriyeli ve Rus paralı askerini Suriye askeri hava üssünden Bingazi'ye taşıdığı yer almıştı.

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    DAHA ÖNCEDEN DE SUDAN'DAN GETİRMİŞTİ

    Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçının bulunduğu belgelenmişti.

    TÜRKİYE HEPSİNİ DİZE GETİRMİŞTİ

    Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin müdahalesiyle Libya'da sahadaki çatışma dengesi BM tarafından tanınan Libya hükümeti lehine şekillenmişti. Darbeci Halife Hafter ve destekçileri Rusya, Fransa, İsrail, Mısır, Yunanistan, GKRY, BAE Türkiye'ye karşı sahada kaybederek strateji üretemez hale geldi. Türkiye'nin eli gittikçe güçlenirken, söz konusu düşman devletlerin gayri meşru adımlar atması uluslararası düzlemde haklılığımızı artırıyor.
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