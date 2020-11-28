Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saflarında savaşmak üzere Bingazi'ye Suriye'den paralı asker getirdiği ifade edildi. Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'nda görevli bir personelin iddasına yer veren Libya medyası, Suriye'den getirilecek olan paralı askerlerin yarın Suriye menşei havayolu şirketi Cham Wings Havayolları ile geleceğini ifade etti. Birleşmiş Milletler uzmanlar komitesinin raporunda Cham Wings Şirketi, 2019 yılında yüzlerce Suriyeli ve Rus paralı askerini Suriye askeri hava üssünden Bingazi'ye taşıdığı yer almıştı.

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