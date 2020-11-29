Fransa'da Macron hükümetinin, güvenlik güçlerinin görüntülerini paylaşmayı kısıtlayan yeni yasasına ve polis şiddetine karşı yapılan gösterilerde yine güvenlik güçleri tarafından orantısız güç kullanıldı.

AFP ve Polka Magazine için çalışan serbest fotoğrafçı Ameer al Halbi, gösterileri takip ettiği sırada polis tarafından coplanarak dövüldü. Yüzü kanlar içinde kalan Halbi'nin başının çoğu bandajlarla kaplandı.

Olaya şahit olan foto muhabiri Gabrielle Cezard, Halbi'nin küçük bir sokakta polis saldırısına uğradığını ve gözünde ciddi hasar meydana geldiğini belirterek, "Fotoğrafçı olarak tanımlandık ve hepimiz duvara yapıştırıldık. 'Basın! Basın!' Diye bağırdık. Göstericilerin yanından fırlatılan mermiler vardı. Sonra polis, elinde copla saldırdı" dedi.

2016'DA FRANSA'YA SIĞINMIŞTI

Suriye'deki savaştan kaçarak 2016 yılında Fransa'ya yerleşen 24 yaşındaki foto muhabir, birçok uluslararası ödülün sahibi. Halbi, Suriye Halep'te yıkıntılar arasında kucağında bebek taşıyan bir grup erkeğin olduğu simge fotoğrafı çeken kişi olarak biliniyor.

Öte yandan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Paris'teki protesto sırasında ödüllü foto muhabiri Ameer Alhalbi'nin polis tarafından yaralanmasını kınadı. Örgütün genel sekreteri Christophe Deloire, Alhalbi'nin yaşadıklarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.