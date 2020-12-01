



TARTIŞMALARA NEDEN OLAN, MADRİD'DE KOVİD-19 HASTALARI İÇİN YAPILAN HASTANE AÇILDI

Diğer yandan Kovid-19 vakalarının en yoğun görüldüğü kentlerden biri olan Madrid'de, sağ görüşlü siyasi partilerden oluşan özerk yönetim ve merkezi hükümet arasında tartışmalara neden olan ve Kovid-19 hastalarının kullanımı amacıyla yapılan hastanenin bir kısmı bugün açıldı.

Eleştiriler, şüpheler, ekstra maliyetler ve gecikmeyle açılan hastanenin şu anda 240 yatağının açıldığı, bittiğinde 1000 yatak ve 50 yoğun bakım ünitesine sahip olacağı bildirildi.

Başlangıçta 50 milyon avro olan maliyetin 100 milyon avroya kadar çıktığı belirtilirken, önceliğin mevcut hastanelerin kapasitelerinin artırılması ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi olduğunu savunan bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri açılışı yapılan hastanenin önünde gösteri yaptı.