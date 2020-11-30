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    • 30.11.2020 23:09
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    Bunun adı ikiyüzlülük! ’ın talebine ’den olumlu yanıt

    'nin S-400 hava savunma sistemini almasından dolayı  alımını engelleyen , 'a kıyak geçti. ’de gerilimi tırmandıran Yunanistan’ın F-35 tipi savaş uçağı almaya yönelik resmi talebine ABD’den yanıt geldi. ABD’nin , Yunanistan’ın talebine olumlu bakıldığını ve desteklendiğini söyledi.

    DHA
    ABD'den Yunan'a F-35 yanıtı

    Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasından dolayı F-35 alımını engelleyen ABD, Yunanistan'a kıyak geçti.

    Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı sergilediği eylemlerle gerilimi artıran Yunanistan'ın Lockheed Martin F-35 tipi savaş uçağı satın alma konusundaki resmi talebine ABD yetkilisinden yanıt geldi.

    "TEDARİK İÇİN DESTEĞİMİZİN SİNYALİNİ VERDİK"
    ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, "Tedarik için desteğimizin sinyalini verdik ve Yunanistan'ın savunma yeteneklerini artıracak, ABD silahlı kuvvetleriyle birlikte çalışabilirliği sağlayacak ve bölgesel istikrarı artıracak gelecekteki bir satın alma programı üzerinde birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

    YUNANİSTAN'DAN GİRİT'TE S-300 DENEMESİ
    Yunanistan, Girit Atış Poligonu'nda 23-27 Kasım arasında süren tatbikatta, Rusya'ya ait S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test etmişti. Tatbikata, Yunanistan ve Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve ABD'den de askeri personel katılmıştı. Tatbikatta başta Rus S-300 füzeleri olmak üzere TOR-M1 ve OSA-AK Yönlü Füze (K/B) sertifika atışlarının yanı sıra HAWK, ASRAD ve MANPAD (STINGER) füzeleriyle atışlar yapıldığı belirtilmişti. Öte yandan, tatbikatta uçaksavar füzeleri, Yunan uçaksavar savunma sistemine entegre edilmiş Rus, Amerikan ve Alman yapımı orta ve kısa menzilli füze savunma sistemleri bir hafta boyunca denenerek ateşlenmişti.

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    Haberler Dünya Bunun adı ikiyüzlülük! Yunanistan’ın F-35 talebine ABD’den olumlu yanıt