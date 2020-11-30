Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 01.12.2020 06:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.12.2020 06:09
    ABONE OL

    SON DAKİKA: resmen açıkladı: ile Mücadele Görev Gücü Birimi lağvedildi

    Son dakika haberine göre, ABD (), Savunma Bakanı Ofisine bağlı ile Mücadele Görev Gücü Birimi'nin lağvedildiğini ve birimin direktörü 'in de istifasının kabul edildiğini açıkladı.

    AA
    Pentagon resmen açıkladı: Lağvedildi

    ABD (), Savunma Bakanı Ofisine bağlı ile Mücadele Görev Gücü Birimi'nin lağvedildiğini ve birimin direktörü 'in de istifasının kabul edildiğini açıkladı.

    Pentagon'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Bugün Savunma Bakan Vekili Chris Miller, DEAŞ ile Mücadele Görev Gücü Direktörünün istifasını kabul etti" denildi.

    Söz konusu birimin görevlerinin Savunma Bakanlığı Özel Operasyonlar ve Düşük Yoğunluklu Çatışma Müsteşar Yardımcılığı ve Savunma Politikaları Müsteşarlığına bağlı bölge ofisleri tarafından icra edileceği belirtilen açıklamada, "Bu değişiklikler, DEAŞ'ın sözde halifeliğini ortadan kaldırmak için yapılan operasyonun başarısını gösteriyor." ifadesine yer verildi.

    Açıklamada, Pentagon'un DEAŞ ile mücadeleyi kurumsallaştırma ve bu konuda çabaları bölgelerdeki müttefik ve ortaklarla birleştirme hedefine bağlı olduğu belirtildi.

    Söz konusu Görev Gücü, 2017'de kurulmuş başına Maier atanmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: Pentagon resmen açıkladı: DEAŞ ile Mücadele Görev Gücü Birimi lağvedildi