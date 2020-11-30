British Airways ise hostesin kimliğinin tespit edilmesi için soruşturma başlattı. The Sun'a konuşan şirket sözcüsü, "Her zaman tüm çalışanlarımızdan en üst standartta davranış sergilemelerini bekliyoruz. İddiaları araştırıyoruz" açıklaması yaptı.

