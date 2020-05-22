RAMAZAN İMSAKİYE
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Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Meğer hostesler...

Günümüzde hemen hemen herkes şehir dışı yolculuklarında uçak kullanmayı tercih ediyor. Uçaklarda ücretsiz olarak dağıtılan kulaklıklarla ilgili öyle bir şey var ki hemen hemen herkes bundan habersiz… Uçakta dağıtılan kulaklıklar çift girişlidir. Neden böyle bir uygulama yapıldığını biliyor musunuz? İşte o ilginç sorunun cevabı…

22.05.2020 06:37 - Son Güncelleme:
Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Meğer hostesler...

Havacılık kurallarına göre, yolcu uçakları havalanmadan önce acil durumlarda yolculara ne yapılacağının anlatılması gerekiyor. Bu bilgilendirmeyi kabin memurları yapabileceği gibi şirketler hazırladıkları videoları ekranlardan yayınlıyor. Genellikle iki dilde çekilen videolara bazı şirketler işitme engelliler için işaret dilini de açılan pencerede ekliyor.

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Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Meğer hostesler...

Bu video oynatılırken veya havada uçuş ekibi herhangi bir anons yaptığında yolcunun söylenilenleri duyması ve uygulaması gerekiyor.

Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Meğer hostesler...

Eski uçaklarda kabin eğlence sisteminde anons bazen dinlediğiniz müzik veya film kanalındaki sesi kesemiyordu. İkinci giriş ile anons yolcuya sorun olmadan ulaştırılması hedeflenmişti.

Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Meğer hostesler...

Havadayken pek hissetmiyoruz; ancak uçağa kötü hava koşullarında sık sık şimşek çarpar.

Uçaklarla ilgili 'yok artık' dedirten gerçek! Meğer hostesler...

İki pilot uçuş sırasında asla aynı yemeği yemez. Biri zehirlenirse diğerinin sağlığı açısından risk almamak için bu uygulamaya gidiliyor. Sözgelimi bir pilot tavuk yediğinde diğeri köfte yer.

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