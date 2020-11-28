Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da 25 Ekim'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalarına sunulması gereken oksijeni sağlamakta zorlandıklarını duyurmuştu.

İsrail'in 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de, aktif vaka sayısının daha da artması halinde bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.



