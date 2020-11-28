



Polis tarafından yapılan açıklamada, "Polis ve gümrük görevlileri, uyuşturucu yüklü botda bulunan 5 kişiyi açık denizde uyuşturucuları denize atmaya çalıştıkları bir kovalamacanın ardından ortak bir operasyonla gözaltına aldı" denildi.