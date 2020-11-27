Ağır semptomlu Covid-19 hastalığıyla hastaneye kaldırılan 187 hastanın yüzde 26'sı entübe edilirken ve bu hastaların yüzde 45'inde retinopati hastasıydı. Bu durum da retinopati hastalarının retinopati hastası olmayanlara göre beş kat daha fazla tehlikede olduğunu ortaya koydu.