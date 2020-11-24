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    • 24.11.2020 12:45
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    Son dakika: İhanet "normalleşti"! İsrail Başbakanı 'dan Bahreyn'e ziyaret

    Son dakika haberi... İsrail Başbakanı , al-Khalifa'nın davetlisi olarak yakında Bahreyn'i ziyaret edeceğini açıkladı. İsrail ile Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

    DHA
    Bahreyn'e ihanet ziyareti!

    İsrail Başbakanı , ülkesinin ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladığı Bahreyn'i "yakında" ziyaret edeceğini söyledi.

    Netanyahu, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajda, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamad bin İsa Al Halife ile telefonla görüştüğünü belirtti.

    Görüşmede Al Halife'nin kendisini Bahreyn'e davet ettiğini aktaran Netanyahu, "yakın" zamanda Manama'yı ziyaret edeceğini dile getirdi.

    Netanyahu, ziyaretin tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

    Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi'nin resmi ziyaret kapsamında gelecek hafta Bahreyn'e gideceği bildirildi.

    İsrail ile Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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    Haberler Dünya Son dakika: İhanet "normalleşti"! İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Bahreyn'e ziyaret