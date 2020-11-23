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    • 23.11.2020 10:48
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    SON DAKİKA: basınından bomba iddia: Netanyahu 'a gizli ziyaret gerçekleştirdi

    Son dakika haberine göre, basını İsrail Başbakanı 'nun pazar günü gizli olarak 'a ziyaret gerçekleştirdiğini iddia etti.

    AA
    Bomba iddia: Gizli olarak ziyaret etti

    Başbakanı 'nun dün gizlice 'a giderek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştüğü bildirildi.


    MOSSAD'IN BAŞKANI YOSSİ COHEN DE EŞLİK ETTİ
    Haaretz gazetesinin son dakika olarak geçtiği haberde, Netanyahu'nun dün akşam İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen ile birlikte Suudi Arabistan'ın Neom kentine gittiği belirtildi.


    Netanyahu'nun burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile bir araya geldiği, görüşmede Cohen'in yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da hazır bulunduğu ifade edildi.




    YALANLAMADILAR
    İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, konuya ilişkin değerlendirme yapmazken, haberi yalanlamaması dikkati çekti.

    İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminden sonra Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere başlayacağı iddia edilmişti.




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    Haberler Dünya SON DAKİKA: İsrail basınından bomba iddia: Netanyahu Suudi Arabistan'a gizli ziyaret gerçekleştirdi