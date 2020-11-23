Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine siyahi Linda Thomas Greenfield gelecek. Greenfield 35 yıl boyunca ABD Dışişleri Bakanlığında kariyer diplomatı olarak görev yaptı. Obama'nın Afrika'daki en iyi diplomatı olarak görev yapan ve Batı Afrika'daki Ebola salgını esanasında Sahra Altı Afrika'da ABD politikasına liderlik etti.

İÇ GÜVENLİK BAKANI: ALEJANDRO MAYORKAS