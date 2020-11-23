Son dakika haberine göre, ABD Başkanı seçilen Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanı olarak Antony Blinken'i seçeceğini doğruladı.
Biden, kabinesinde önemli pozisyonlarda yer alacak isimleri açıkladı.
Biden'ın aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komitesinde yardımcısı olan 58 yaşındaki Antony Blinken, Barack Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yaptı.
ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI: JAKE SULLİVAN
Dışişleri Bakanlığı görevine üst düzey dış politika danışmanlarından Blinken'ı getireceğini duyuran Joe Biden, Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Sullivan'ı seçti.
Joe Biden'a oldukça yakın olan 43 yaşındaki Jake Sullivan da Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirilecek.
Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemde de ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Sullivan, Hillary Clinton ABD Dışişleri Bakanı görevindeyken, siyaset planlama biriminin başına getirilmişti.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ: LİNDA THOMAS GREENFİELD
Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine siyahi Linda Thomas Greenfield gelecek. Greenfield 35 yıl boyunca ABD Dışişleri Bakanlığında kariyer diplomatı olarak görev yaptı. Obama'nın Afrika'daki en iyi diplomatı olarak görev yapan ve Batı Afrika'daki Ebola salgını esanasında Sahra Altı Afrika'da ABD politikasına liderlik etti.
İÇ GÜVENLİK BAKANI: ALEJANDRO MAYORKAS
Joe Biden, İç Güvenlik Bakanlığına Latin Amerika kökenli Alejandro Mayorkas'ı seçti. Küba doğumlu Mayorkas, Obama döneminde İç Güvenlik Bakan Yardımcısı görevini yürütmüştü. Amerika Birleşik Devletleri göç politikası olan Çocukluk Gelişleri için Ertelenmiş Eylem programının uygulanmasına öncülük etti. DACA programı, Cumhuriyetçilerden çok eleştiri aldı. Mevcut konjonktür Senato'da Mayorkas'a karşı Cumhuriyetçi muhalefete yol açabilir.
ULUSAL İSTİHBARAT DİREKTÖRÜ: AVRİL HAİNES
Biden, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için de Avril Haines'i seçti. Haines, Baracak Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖZEL TEMSİLCİSİ: JOHN KERRY
Obama döneminde Dışişleri Bakanı olan John Kerry ise Joe Biden'ın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi olacak.