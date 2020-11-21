İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin uyguladığı milli dış politikadan rahatsız olan muhalefete ders niteliğinde sözlerle tepki gösterdi.
"MİLLİ ÇIKARLARIMIZ IŞIĞINDA İLİŞKİLER SÜRDÜRÜYORUZ"
Muhataplarımız ile ilkelerimiz, önceliklerimiz ve milli çıkarlarımız ışığında ilişkiler sürdürüyoruz. Müttefiklerimiz ile uyuşmazlık ve sorunlarımızı etkin ve enerjik diplomasimizle müzakere ediyoruz.
"MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUZ."
Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi kimsenin hakkında gözümüz yok, kimseye hakkımızı da yedirmiyoruz. Bu kriterlerden rahatsız olanlar, elbette başka ülkelere Türkiye ile ilişkiler konusunda tavsiyelerde bulunacaktır. Onları milletimizin vicdanına havale ediyoruz.
CHP'Lİ ÇEVİKÖZ SKANDALA İMZA ATMIŞTI
Türkiye'nin uyguladığı milli dış politikadan rahatsız olan CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz skandal ifadeler kullandı.
ABD Başkanı seçilen ve geçtiğimiz aylarda Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan Biden'dan medet uman Çeviköz, "Joe Biden'dan beklentimiz, Türkiye için demokrasi vurgusu ve temel hak ve özgürlüklere vurgu yapması" şeklinde skandal açıklamalar yaptı.