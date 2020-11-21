"MİLLİ ÇIKARLARIMIZ IŞIĞINDA İLİŞKİLER SÜRDÜRÜYORUZ"

Muhataplarımız ile ilkelerimiz, önceliklerimiz ve milli çıkarlarımız ışığında ilişkiler sürdürüyoruz. Müttefiklerimiz ile uyuşmazlık ve sorunlarımızı etkin ve enerjik diplomasimizle müzakere ediyoruz.

"MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUZ."

Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi kimsenin hakkında gözümüz yok, kimseye hakkımızı da yedirmiyoruz. Bu kriterlerden rahatsız olanlar, elbette başka ülkelere Türkiye ile ilişkiler konusunda tavsiyelerde bulunacaktır. Onları milletimizin vicdanına havale ediyoruz.