Avrupa Basınında Türk İHA ve SİHA'ları tartışılmaya devam ediyor. İngiltere ve Fransa'nın ardından şimdi de Alman medyası konuyu masaya yatırdı ve çok önemli son dakika tespitleriyle yerli ve milli insansız hava araçlarımızdan hem övgü hem de gıpta ile bahstetti. Alman Tagesschau'da yayınlanan analizde çarpıcı ifadelere yer verilirken "Türk SİHA'larıyla baş edemeyiz" denildi. İşte Alman medyasının gündemi olan İHA ve SİHA'larımız ve Avrupa medyasında onlar hakkında söylenenler...