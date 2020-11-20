DİYABET VE YÜKSEK TANSİYON BEYNE GİDEN DAMARLARI TIKAYABİLİR

Araştırmacılar, çalışmada verileri incelenen vakalara, zihinsel durumları değiştiği, konuşma veya görme güçlüğü gibi nörolojik problemleri olduğu için MRI taraması yaptıklarını belirtti. Beyin taramasının ardından 18 hastanın durumunun kritik olduğunun ortaya çıktığı, daha sonra bu hastaların beyne giden kan damarlarıının tıkalı olması nedeniyle bayin kanaması ya da felç geçirdiği belirtildi. Ardından 3 kişinin beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Bununla birlikte araştırmacılar, çalışmaya katılan tüm hastaların yüzde 64,2'sinin yüksek tansiyon, yüzde 40'ının ise tip-2 diyabet hastası olduğunu açıkladı.