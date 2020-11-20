ABD'de yer alan Pennsylvania Üniversitesi'nden bilim insanları , Ocak ve Nisan ayları arasında beyin ve sinir sistemi ile ilgili rahatsızlar bildiren 81 yeni itp corona virüs hastasını inceledi. Araştırmacılar, beyin kanaması veya felç de dahil olmak üzere, hayatı tehdit eden sorunları olan her 10 kişiden 7'sinde yüksek tansiyon, yarısında ise diyabet görüldüğünü açıkladı.
DİYABET VE YÜKSEK TANSİYON BEYNE GİDEN DAMARLARI TIKAYABİLİR
Araştırmacılar, çalışmada verileri incelenen vakalara, zihinsel durumları değiştiği, konuşma veya görme güçlüğü gibi nörolojik problemleri olduğu için MRI taraması yaptıklarını belirtti. Beyin taramasının ardından 18 hastanın durumunun kritik olduğunun ortaya çıktığı, daha sonra bu hastaların beyne giden kan damarlarıının tıkalı olması nedeniyle bayin kanaması ya da felç geçirdiği belirtildi. Ardından 3 kişinin beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Bununla birlikte araştırmacılar, çalışmaya katılan tüm hastaların yüzde 64,2'sinin yüksek tansiyon, yüzde 40'ının ise tip-2 diyabet hastası olduğunu açıkladı.
COVİD-19'A YAKALANAN HİPERTANSİYON VE DİYABET HASTALARI YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ
Çalışmanın baş yazarı Doktor Colbey Freeman konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Corona virüs önceleri bir solunum yolu hastalığı olarak tanımlanıyordu. Ancak, Covid-19'un etkileri göğsün çok ötesine uzanıyor. Beyindeki komplikasyonlar nadir olmakla birlikte, Covid-19 enfeksiyonunun giderek daha fazla rapor edilen ve potansiyel olarak yıkıcı bir sonucudur. NTV'de yer alan habere göre, Covid-19 nörolojik belirtilerle ilişkilidir ve bu belirtileri geliştiren kişilerde hipertansiyon ve tip 2 diyabet yaygındır. Bu hastalıklara sahip olan kişiler, nörolojik komplikasyonlar açısından daha yüksek risk altında olabilir ve yakından takip edilmelidir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan araştırmacılar, en kötü beyin taraması sonuçlarına sahip olanların kanlarında daha yüksek iltihap seviyesinin görüldüğünü bildirdi. Ağır Covid-19 hastalarının çoğunda virüs damarlarını daraltarak kan akışının yavaşlamasına ve pıhtılaşmaya neden oluyor.
Bilim insanları diyabetli kişilerde yüksek kan şekeri seviyeleri nedeniyle kan damarlarının zarar görebildiğini, yüksek tansiyonun ise kan damarlarının daralmasına ve yırtılmasına yol açtığını ifade ederek Covid-19'un etkisini şiddetlendirdiğini söyledi. Bununla birlikte araştırmacılar, yüksek tansiyonun ayrıca beyne giden arterlerde kan pıhtılarının oluşmasına neden olarak felce yol açabileğini aktardı.
ÖLÜMCÜL SİTOKİN FIRTINASI OLASILIĞI YÜKSELİYOR
Bununla birlikte, çalışmanın yazarları hastaların 'sitokin fırtınası' denen aşırı bağışıklık tepkisinin bir sonucu olarak da yaşamı tehdit eden beyin problemleriyle sonuçlanabileceğini açıkladı.
Doktor Freeman, "Vücudunuz iltihaplandığında, bağışıklık sisteminin işlevini yerine getirmesine yardımcı olmak için sitokin adı verilen moleküller üretir. Ne yazık ki, sitokinler fazla üretilirse, bağışıklık tepkisi aslında zarar vermeye başlar. Sitokin fırtınası' hasarlı, sızdıran kan damarlarına yol açarak kan basıncının düşmesine ve pıhtı oluşma olasılığının artmasına neden olabilir. Özellikle diyabeti olan kişilerde daha aktif stokin tepkisinin olduğunu biliyoruz" dedi.