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    • 20.11.2020 19:29
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    'ın başkenti 'te mikrofinans kurumu ofisinde krizi!

    'da krizi yaşanıyor. Başkent 'te bir mikrofinans kuruluşu ofisine giren el bombalı kişi, 9 kişiyi rehin aldı. Saldırgan sosyal medyadan yayınladığı canlı yayınla rehineleri tehdit etti.

    DHA

    Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir mikrofinans kuruluşu ofisine giren el bombalı kişi, 9 kişiyi rehin aldı.

    Saldırgan sosyal medyadan yayınladığı canlı yayınla rehineleri tehdit etti.

    Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Gürcistan İçişleri Bakanlığı,silahlı saldırganın başkent Tiflis'teki finans kurumuna girdiğini ve olay yerinde geniş güvenlik önemlerinin alındığı ifade etti.

    Bakanlık, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Gürcistan Devriye Polisi Müdürü Vaja Siradze ise basına yaptığı açıklamada, silahlı saldırganın Akaki Tsereteli Caddesi'ndeki finans kurumuna girerek 9 kişiyi rehin aldığını söyledi.

    CANLI YAYINDAN TEHDİT ETTİ
    Elinde el bombası olan saldırgan sosyal medyadan yayınladığı canlı yayınla rehineleri tehdit etti. 9 kişiyi rehin alan saldırganın ne talep ettiği ise açıklanmadı.

    EKİM AYINDA DA REHİNE KRİZİ YAŞANMIŞTI
    Gürcistan'da 21 Ekim'de banka soymak amacıyla 19 kişiyi silah tehdidiyle rehin alan saldırgan, 500 bin dolar para istemişti.

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    Haberler Dünya Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te mikrofinans kurumu ofisinde rehine krizi!