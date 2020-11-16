Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 16.11.2020 09:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.11.2020 09:16
    ABONE OL

    'da koronavirüs nedeniyle 30 yıl sonra ilk kez si halkı selamlamayacak

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 'da sinin her yıl 2 'ta gerçekleştirdiği tören 30 yıl sonra bu yıl ilk kez yapılamayacak. Japonya'da her yıl 2 Ocak'ta imparator ve ailesi saray balkonundan halkı selamlıyordu.

    İHA
    30 yıl sonra bu defa yok! Japonya'da bir ilk

    Japonya'da imparator ve ailesinin her yıl 2 Ocak'ta saray balkonundan halkı selamladığı geleneksel tören, bu yıl korona virüs engeline takıldı.

    Japonya resmi haber ajansına göre, söz konusu etkinlik seyirciler arasında Covid-19 enfeksiyonunun yayılabileceği endişesi nedeniyle iptal edilecek. Bu ay sonunda resmiyet kazanması beklenen kararın, Aralık ayı başında halka duyurulacağı ifade edildi.

    30 YIL SONRA İLK
    Bu yıl 2 Ocak'ta gerçekleştirilen geleneksel törende İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako aile üyeleriyle birlikte kendilerini görmeye gelen yaklaşık 70 bin kişiyi selamlamıştı.

    2021'deki törenin iptalinin kesinleşmesi halinde, 30 yılın ardından bir ilk yaşanmış olacak. İmparatorun halkı selamladığı geleneksel tören, son olarak 1990 yılında İmparator Showa'nın ölümünün yasını tutmak için iptal edilmişti.

    DOĞUM GÜNÜ ETKİNLİĞİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ
    Japonya'da imparatorun her yıl doğum gününde halkı selamladığı bir diğer geleneksel tören geçtiğimiz Şubat ayında salgın endişesi nedeniyle iptal edilmiş, İmparatorluk Sarayı Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "Virüsün yayılma riskini göz önüne alarak, her yıl birçok kişinin yan yana katıldığı etkinliğin iptal edilmesine karar verildi" ifadeleri kullanılmıştı.

    İmparatorun doğum günü nedeniyle gerçekleştirilen söz konusu tören ise daha önce son olarak 1996'da Peru'daki Japonya Büyükelçiliği'nde yaşanan rehine krizi nedeniyle iptal edilmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Japonya'da koronavirüs nedeniyle 30 yıl sonra ilk kez imparator ve ailesi halkı selamlamayacak