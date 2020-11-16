Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 16.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    'ın saçları dikkat çekti! 10 günde yaşlanmış...

    Başkanı , i kaybetti. Önceki gün kameralar karşısına geçti. Coronavirüs salgını hakkında bilgi verdi. Ancak saçları, sözlerinden daha fazla dikkat çekti. Her zaman parlayan bakımlı ve sarı saçlarındaki beyazlık, gündemine yerleşti.

    Çok 'saç'ma
    ABD Başkanı , i kaybetti. Önceki gün kameralar karşısına geçti. Coronavirüs salgını hakkında bilgi verdi. Ancak saçları, sözlerinden daha fazla dikkat çekti. Her zaman parlayan bakımlı ve sarı saçlarındaki beyazlık, gündemine yerleşti. Herkes "Trump, 10 günde yaşlanmış", "Trump'ın kuaförü mağlubiyeti çoktan kabul etmiş" dedi.



    TAMAMEN DUYGUSAL
    Trump başkanlığı, Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner, danışmanlık görevini kaybetti. İşsiz kalan Ivanka, sanata yöneldi. Önce gelen sanat koleksiyoncuları ile iletişime geçti. Gelen televizyon tekliflerini ise değerlendirdiğini söyledi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Donald Trump'ın saçları dikkat çekti! 10 günde yaşlanmış...