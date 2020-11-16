ABD Başkanı Donald Trump, seçimi kaybetti. Önceki gün kameralar karşısına geçti. Coronavirüs salgını hakkında bilgi verdi. Ancak saçları, sözlerinden daha fazla dikkat çekti. Her zaman parlayan bakımlı ve sarı saçlarındaki beyazlık, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Herkes "Trump, 10 günde yaşlanmış", "Trump'ın kuaförü mağlubiyeti çoktan kabul etmiş" dedi.
TAMAMEN DUYGUSAL
Trump başkanlığı, Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner, danışmanlık görevini kaybetti. İşsiz kalan Ivanka, sanata yöneldi. Önce gelen sanat koleksiyoncuları ile iletişime geçti. Gelen televizyon tekliflerini ise değerlendirdiğini söyledi.
TAMAMEN DUYGUSAL
Trump başkanlığı, Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner, danışmanlık görevini kaybetti. İşsiz kalan Ivanka, sanata yöneldi. Önce gelen sanat koleksiyoncuları ile iletişime geçti. Gelen televizyon tekliflerini ise değerlendirdiğini söyledi.