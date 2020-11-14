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    • 14.11.2020 14:53
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    SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Bakan Çavuşoğlu ile görüştü

    Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu bugün saat 13.00'te kabul ederek görüştü.

    AA
    Cumhurbaşkanı Tatar Bakan Çavuşoğlu ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere dün akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu bugün saat 13.00'te kabul ederek görüştü.

    Özel uçakla dün saat 15.00'te Ercan Havalimanı'na gelen Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

    Bakan Çavuşoğlu, KKTC ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretlerinin hazırlıklarını yapmak ve #KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere #Kıbrıs'tayız." ifadelerini kullandı.

    Başkan 'ın, 15 Kasım Pazar günü KKTC'ye gelerek, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılması, Kapalı Maraş'ı ziyaret etmesi, KKTC Acil Durum Hastanesi'nin açılışına katılması ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşmesi bekleniyor.


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