Ermenistan'ın 1988 yılına dayanan Karabağ'ı işgali ve durmadan kışkırtmalarla saldırılarla geçen sürece bugün bir yenisi daha eklendi. Sabah saatlerinde başlattığı alçak saldırıda bulunan Ermenistan 5 sivili şehit etti.

Azerbaycan bu saldırı girişimine en ağır şekilde karşılık verirken Ermenistan işgali altında bulunan birçok köyü tekrar kazandı.

ERMENİSTAN'DAN PROVOKASYON: SİLAHLI PAPAZ PAYLAŞIMI

Ermenistan'ın resmi onaylı Twitter hesabından kışkırtıcı ve provokasyon kokan bir fotoğraf paylaşıldı. "İnanç ve güç" notuyla paylaşılan bu fotoğrafta elinde silah tutan bir Papaz görülüyor.

Bu paylaşıma yüzlerce Türk ve Azerbaycan vatandaşı sert tepki gösterdi.