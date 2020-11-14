Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 14.11.2020 18:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.11.2020 18:43
    ABONE OL

    Son dakika: 'de yeni tip koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 250 bini geçti

    Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers"e göre, 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1393 artarak 250 bin 31’e yükseldi.

    AA



    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 190 bin 451 artışla 11 milyon 70 bin 707'ye çıktı.



    Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1393 artarak 250 bin 31'e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyon 790 bini, toplam test sayısı da 165 milyonu geçti.



    NEW YORK İLK SIRADA
    Ülkede en çok vaka 1 milyon 78 bin 194 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 17 bin 123 vakayla Kaliforniya ve 870 bin 552 vakayla Florida takip ediyor. New York, 33 bin 955 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.



    ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA İZLİYOR
    Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 775 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 819 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 250 bini geçti